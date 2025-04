Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe essere presentato a maggio, secondo un rumor

Ci eravamo lasciati giusto qualche mese fa con l'annuncio di Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo (e inedito) modello ultra sottile di Samsung annunciato in occasione dello scorso Galaxy Unpacked, assieme a tutto il resto della serie, e previsto in origine per aprile. Un rumor delle ultime ore, in particolare, suggerirebbe che la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge è ormai vicina , e potrebbe cadere nel mese di maggio: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Quando uscirà Samsung Galaxy S25 Edge

Al momento non conosciamo ancora una data di uscita ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge, che potrebbe vedere la luce in concomitanza con l'evento di presentazione o pochi giorni dopo. Quanto al listino prezzi, Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe collocarsi a cavallo tra Samsung Galaxy S25 Plus e il top di gamma Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Edge

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice sudcoreana. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.