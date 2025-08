I Samsung Galaxy Z Fold 7 sono resistenti, ma non così facili da smontare e riparare

Secondo alcuni test estremi, il Galaxy Z Fold 7 dimostra una robustezza impressionante. Tuttavia, pare non sia così semplice da smontare e, quindi, da riparare. Il team di iFixit ha infatti pubblicato un video in cui viene mostrato il processo, non così semplice. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Un processo complicato Il team voleva iniziare con la rimozione del display esterno, per poi concentrarsi sul pannello posteriore, cercando di sostituire la batteria. Quest'ultima operazione è più complessa del previsto, dato che lo smartphone è dotato di due celle della batteria separate. Raggiungere la prima cella non è così semplice, sebbene togliere il pannello posteriore si sia rivelato abbastanza facile, infatti è necessario rimuovere diverse viti, togliere dei cavi a nastro e smontare completamente il gruppo inferiore e l'alimentazione USB-C. A differenza dell'S25 Ultra, dotato di manicotto pieghevole, in questo caso Samsung usa un metodo a linguetta per rimuovere la cella, quindi è necessario fare leva in modo abbastanza brutale. Rimuovere la seconda batteria è ancora più complesso e richiede una grande quantità di calore. Per arrivare a questa batteria è infatti necessario smontare completamente lo smartphone. Smontare il Galaxy Z Fold 7 non è semplice Lo schermo è abbastanza semplice da sollevare, sempre con il calore, ma iFixit suggerisce di farlo solo con uno schermo che è già completamente rotto, dato che altrimenti i pannelli funzionanti non potrebbero assolutamente sopravvivere alla torsione necessaria per staccarlo dalla cornice.