Galaxy Z Fold 7 sorprende nei test di resistenza: il pieghevole Samsung supera graffi, polvere e flessione senza cedere

Il Galaxy Z Fold 7 è arrivato sul mercato con aspettative elevate, non solo in termini di prestazioni ma anche di robustezza. I pieghevoli, infatti, sono spesso criticati per la loro fragilità, ma stavolta Samsung sembra aver fatto centro. Il dispositivo è stato sottoposto ai consueti test di resistenza di JerryRigEverything, e ha mostrato una solidità sorprendente, soprattutto se si considerano le dimensioni ridotte e il design ultrasottile.

Display delicato, ma struttura più affidabile Durante il test, il display esterno ha iniziato a graffiarsi a partire dal livello 6 della scala Mohs, in linea con gli standard degli smartphone tradizionali. Il pannello interno, più vulnerabile, si danneggia anche con la semplice pressione di un'unghia, ma non presenta criticità maggiori rispetto ad altri foldable. La scocca in alluminio, invece, mostra una buona resistenza ai tagli superficiali. iPhone Fold non vi sorprenderà per le dimensioni del display, Samsung Galaxy Z Fold7 resta ancora in testa Uno dei punti deboli storici dei foldable è la gestione della polvere, che può infiltrarsi nei meccanismi del cardine. Nel caso del Fold 7, però, il test ha mostrato risultati incoraggianti: nonostante l'esposizione a polveri e detriti, la cerniera continua a funzionare senza produrre rumori anomali. Un chiaro passo avanti rispetto al Fold 6, che in situazioni simili aveva evidenziato problemi seri.