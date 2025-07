iPhone Fold non vi sorprenderà per le dimensioni del display, Samsung Galaxy Z Fold7 resta ancora in testa

Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe dunque di dimensioni minori rispetto al recente Samsung Galaxy Z Fold7 , che si attesta invece a ben 8 pollici di diagonale per il display interno e 6,5 pollici di diagonale per la controparte esterna. Lo stesso Google Pixel 9 Pro Fold, uscito l'anno scorso sui mercati di tutto il mondo, sarebbe riuscito a fare "di meglio" con un display OLED da 8 pollici e un display esterno da 6,3 pollici di diagonale.

Stando ad un recente report degli analisti di TrendForce, iPhone Fold non presenterà schermi con specifiche "da urlo": si parla infatti di un display interno da 7,8 pollici di diagonale , accompagnato da un display esterno da 5,5 pollici di diagonale , mitigando in un certo senso i rumor preliminari che suggerivano addirittura un display da 7,58 pollici.

Quando uscirà iPhone Fold

Non avendo ancora a disposizione una presentazione ufficiale, è davvero difficile ad oggi stabilire quando vedrà la luce iPhone Fold: stando ai numerosi rumor, però, il primo pieghevole della compagnia di Cupertino potrebbe vedere la luce entro la fine del 2026.

iPhone Fold (immagine indicativa)

Come sempre vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi per ora di pure e semplici supposizioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia produttrice stessa in occasione del suo annuncio. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso (indicativamente) dei primi mesi del 2026.