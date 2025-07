Mario Kart World è stato acquistato da quasi tutti i possessori di Nintendo Switch 2

Non è la prima volta che accade

Ricorderete che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato il capitolo della serie più venduto negli USA: in quel caso il gioco è stato acquistato addirittura da oltre il 100% degli acquirenti di Nintendo Switch, forse per via delle edizioni limitate e da collezione.

Tornando a Mario Kart World, è possibile che in altri paesi la percentuale sia ancora più alta rispetto a quella americana: pare che in Francia si parli addirittutra di un attach rate del 95%.