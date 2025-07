Il nuovo trailer di Mario Kart World è un tripudio di citazioni entusiastiche

Ci sono un mucchio di citazioni entusiastiche nell'immancabile trailer con i riconoscimenti per Mario Kart World, che sintetizza in maniera piuttosto efficace l'entusiasmo con cui la stampa internazionale ha accolto il nuovo capitolo della serie Nintendo.

Si parla ad esempio di "un trionfo di design" per descrivere il nuovo mondo aperto del kart racer, nonché del miglior episodio di sempre per un franchise che, come sappiamo, ha sempre riscosso un enorme successo tanto fra la critica quanto fra il pubblico, totalizzando vendite incredibili.

"I livelli non sono semplicemente grandi, sono vivi", recita un'altra citazione, per poi lasciare spazio ai punteggi stellari che Mario Kart World ha portato a casa nelle recensioni internazionali, in un tripudio di 9/10 che ha ampiamente confermato le qualità del titolo d'esordio di Nintendo Switch 2.

Pur al netto di qualche perplessità, anche la nostra recensione di Mario Kart World ha espresso gioia e soddisfazione nei confronti di un'esperienza tecnicamente perfetta, dotata di un sistema di guida eccellente e di splendide animazioni, nonché di alcune modalità davvero clamorose.