Rengoku e Tengen insieme nel nuovo trailer di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2

Una delle novità di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 risiede nell'introduzione delle Dual Art, devastanti mosse combinate che consentono di colpire i nemici con una forza straordinaria, specie quando a eseguirle sono potenti cacciatori come Rengoku e Tengen.

Rispettivamente Pilastro della Fiamma e Pilastro del Suono, Rengoku Kyojuro e Tengen Uzui sono combattenti profondamente diversi ma ugualmente abili: il primo è un guerriero eroico e valoroso, il secondo è il prototipo dell'antieroe, spavaldo e vanitoso.

La loro Dual Art è ovviamente fenomenale: i due assumono una posizione di partenza e danno vita a un vero e proprio drago di fuoco che travolge l'avversario, scaraventandolo nel cielo e dando vita alle immancabili esplosioni finali.

In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 le Dual Art rientrano nella logica del personaggio di supporto che spesso e volentieri potremo richiamare sul campo di battaglia nell'ambito di combattimenti che si svolgono a squadre.