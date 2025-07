Demon Slayer: Kimetsui no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 mostra una Dual Ultimate

SEGA ha pubblicato un trailer per mostrare in azione la Dual Ultimate di Giyu e Shinobu, che potremo eseguire controllando i due personaggi in Demon Slayer: Kimetsui no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 e che appare tanto spettacolare quanto devastante.

Una delle novità del secondo capitolo della serie affidata a CyberConnect2, le Dual Ultimate consentono appunto di combinare le mosse più efficaci dei nostri personaggi al fine di infliggere danni ingenti all'avversario di turno, che si ritrova nel mezzo di un tornado di colpi.

Come da tradizione per il team di sviluppo giapponese, l'esecuzione della manovra si traduce in una breve ma intensa sequenza di intermezzo in cui Giyu e Shinobu affondano diversi attacchi su di un unico bersaglio, per culminare con un ultimo, tremendo movimento.

Due Pilastro dell'Orgnaizzazione degli Ammazzademoni, Giyu Tomioka e Shinobu Kocho sono entrambi dotati di abilità straordinarie, che mettono puntualmente al servizio della guerra contro le orde demoniache.