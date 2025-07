Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito parte 2 e 3 hanno dei periodi di uscita già annunciati

Ci sarà un bel po' da attendere, in effetti, per raggiungere la conclusione completa della serie animata, destinata a rappresentare un degno finale per uno degli anime di maggior successo di questi anni: la Parte 2 è prevista arrivare nel 2027, mentre per la parte 3 ci sarà da attendere il 2029.

Ancora una lunga attesa

Secondo il programma, dopo i circa tre anni e mezzo di produzione di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito parte 1 gli intervalli dovrebbero essere dunque più brevi e regolari per le parti successive, in arrivo nel 2027 e 2029, ovvero a un paio di anni di distanza uno dall'altro.

Intanto, la prima parte della trilogia è già sulla strada per diventare uno dei maggiori anime di sempre al cinema, con gli incassi al botteghino che hanno superato quelli di Mugen Train, il precedente successo da record della serie Demon Slayer.

D'altra parte, che si tratti di una serie che gode di enorme credito risulta evidente anche dal fatto che il manga continui a vendere tantissimo nonostante sia concluso da praticamente cinque anni, e una trasposizione cinematografica di questo calibro ne rappresenta un degno completamento.

Come abbiamo visto in occasione della pubblicazione del trailer italiano, Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito arriverà l'11 settembre in Italia, ma è disponibile in Giappone già dal 18 luglio. Nel frattempo, sul fronte videoludico siamo in attesa dell'arrivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2.