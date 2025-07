I Silent Hill classici potrebbero tornare presto su GOG: potete votarli con il programma Dreamlist

GOG ha pubblicato un curioso video su YouTube che sembra una sorta di pubblicità per invitare i giocatori a votare i classici Silent Hill nel programma Dreamlist, in modo da farli tornare disponibili sullo store digitale.

Il video in questione, visibile qui sotto, si intitola "This game shaped me" e mostra una vecchia PlayStation collegata a una TV in un'ambientazione che richiama chiaramente gli anni 90, con Silent Hill visibile sullo schermo, come una sorta di chiaro invito a spingere per vedere i vecchi titoli della serie nel catalogo.

Sebbene non ci sia ancora una spiegazione precisa per il video, sembra proprio essere un invito da parte della stessa GOG a votare per i vecchi capitoli di Silent Hill all'interno del programma di preservazione dei classici offerto dalla compagnia.