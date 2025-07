Nintendo Switch 1 e 2 andranno offline la prossima settimana per manutenzione: vediamo data e orario

Nintendo ha pubblicato un nuovo avviso di manutenzione programmata per Nintendo Switch 1 e Switch 2, con un'interruzione del supporto online che vedrà entrambe le console andare offline per alcune ore nella prossima settimana: vediamo dunque data e orario previsti per questo downtime.

Non ci sono informazioni specifiche sulle azioni che Nintendo ha in programma di effettuare e gli elementi che dovrebbe andare a modificare con questo periodo di manutenzione, ma si tratta di interventi che la compagnia esegue in maniera piuttosto regolare e che richiedono una disattivazione di Nintendo Switch Online, spesso.

In ogni caso, anche in questo caso si tratterà di una disattivazione temporanea piuttosto veloce, peraltro prevista in un orario alquanto "comodo" per l'Europa, considerando che sarà in un momento di scarsa attività generale da parte dei giocatori.