Il misterioso Nintendo Switch Online Playtest Program ritorna: candidature aperte ma rimane il segreto

Si tratta di una nuova funzionalità da applicare a Nintendo Switch Online che dovrebbe coinvolgere i giocatori in una sorta di gioco con elementi social, ma i dettagli restano ancora decisamente misteriosi perché la compagnia non vuole assolutamente che se ne parli .

Nintendo ha annunciato una nuova apertura del misterioso Nintendo Switch Online Playtest Program per i prossimi giorni, specificamente dal 28 luglio al 10 agosto 2025 , con le candidature aperte per partecipare ma la raccomandazione di continuare a mantenere il segreto sul progetto in questione.

Come partecipare al test

Potete candidarvi a questa sessione di test sul Nintendo Switch Online Playtest Program a questo indirizzo: è necessario possedere un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ma non sono richieste ulteriori caratteristiche né viene specificato l'uso di Switch 1 o Switch 2, dunque la funzionalità dovrebbe andare su entrambe le console.

Tra le altre caratteristiche richieste c'è il fatto di avere almeno 18 anni e risiedere in uno dei paesi in cui si svolge il test, ovvero USA, Canada, Messico, Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Spagna, Brasile e Giappone.

Le candidature sono aperte da oggi, 18 luglio, fino al 21 luglio, dunque avete un fine settimana per registrarvi al sito e sperare in un'estrazione, ma considerate che, in ogni caso, non potrete comunicare al pubblico le informazioni rilevate durante la prova.

Nintendo consentirà 40.000 candidature in questa sessione, dunque c'è una buona probabilità di poter entrare. Nel frattempo, restiamo in attesa di un annuncio ufficiale su questa misteriosa funzionalità aggiuntiva che dovrebbe arrivare all'interno di Nintendo Switch Online.