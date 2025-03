Dietro al misterioso simil-Minecraft Nintendo Playtest sembra ci siano i creatori di Splatoon

Emergono altri dettagli sul misterioso Playtest Program di Nintendo, un gioco ancora non annunciato che è stato protagonista di una fase di test su invito in cui vari utenti sono stati chiamati a prendere parte a un gioco che sembra essere una sorta di Minecraft, e che oggi scopriamo essere stato creato probabilmente dagli autori di Splatoon.

In base a un brevetto collegato a questo misterioso Playtest Program veniamo infatti a sapere che gli elementi di Nintendo direttamente collegati con il progetto sono Yusuke Amano e Tsubasa Sakaguchi, ovvero i due director del primo Splatoon, ma che risultano anche come elementi chiave per diversi altri titoli di notevole calibro per Nintendo Switch.

Amano ha fatto parte anche dello sviluppo di Animal Crossing: New Horizons, mentre Sakaguchi è uno dei responsabili del meno fortunato progetto Nintendo Labo, almeno citando i titoli più recenti dopo il primo Splatoon, ma evidentemente entrambi sono stati poi particolarmente impegnati in questo nuovo e ancora misterioso titolo.