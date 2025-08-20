Anche Starfield potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 dopo Indiana Jones, per un leaker

La fonte in questione ha una reputazione abbastanza positiva in base ad alcune anticipazioni azzeccate in passato, sebbene non sia decisamente infallibile, dunque prendiamo in considerazione con una certa cautela.

A riferire la questione è il noto leaker "Nate the Hate" , che con un paio di brevi messaggi su X avrebbe lanciato l'idea di un prossimo approdo dell'RPG spaziale di Bethesda anche su Nintendo Switch 2, oltre a ribadire il suo arrivo su PS5 come ricorre ormai da svariati mesi nelle voci di corridoio.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio segna l'avvio del supporto di Microsoft per Nintendo Switch 2 come primo gioco di Xbox Game Studios specificamente previsto per la nuova console, ma potrebbe esserci anche un altro grosso titolo previsto in seguito: secondo un leaker, anche Starfield potrebbe arrivare successivamente sulla macchina ibrida di Nintendo.

Un 2026 ricco di titoli Bethesda su Nintendo Switch 2?

Come abbiamo visto, Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato annunciato ieri, nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2025, in versione Nintendo Switch 2, insieme alla presentazione della nuova espansione "L'Ordine dei Giganti".

Secondo Nate the Hate, "non sarà l'unico gioco Bethesda in arrivo su Nintendo Switch 2 nel 2026", aggiungendo in un altro messaggio un riferimento più diretto: "Oltre ad atterrare su PS5, Starfield è previsto anche su Nintendo Switch 2 nel 2026".

Dunque oltre a riferire dell'arrivo del gioco sulla console Nintendo, il leaker sostiene anche che questo avverrà nel corso del 2026.

C'è da dire che Nate the Hate continua a riferire dell'arrivo di Starfield su altre piattaforme ormai da mesi, se non anni, dunque non sappiamo bene come prendere la questione, sebbene a questo punto stia diventando verosimile.