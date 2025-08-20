Enshrouded presenta l'aggiornamento "Wake of the Water" in trailer, con un periodo di uscita

Enshrouded è ancora in fase di accesso anticipato ma continua comunque a evolversi ed espandersi come dimostra anche la presentazione del nuovo aggiornamento "Wake of the Water", annunciato con un trailer durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025 insieme a un periodo di uscita.

Si tratta del settimo aggiornamento maggiore per l'action RPG con elementi survival che sta riscuotendo un grande successo su Steam, sebbene sia ancora in early access e dunque non in versione definitiva, avendo superato i 3 milioni di giocatori l'estate scorsa e anche il traguardo dei 4 milioni più di recente.

Questo fa ben capire come il team Keen Games abbia tutte le intenzioni di continuare a supportare Enshrouded ancora a lungo, oltre ovviamente a lavorare per raggiungere la versione 1.0 da lanciare ufficialmente sul mercato in forma completa.