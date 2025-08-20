0

Enshrouded presenta l'aggiornamento "Wake of the Water" in trailer, con un periodo di uscita

Enshrouded si espande ancora con il settimo aggiornamento maggiore dell'early access: si tratta di Wake of the Water, un update a tema acquatico che si mostra con un trailer.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/08/2025
Un'immagine di Wake of the Water, da Enshrouded
Enshrouded
Enshrouded
Enshrouded è ancora in fase di accesso anticipato ma continua comunque a evolversi ed espandersi come dimostra anche la presentazione del nuovo aggiornamento "Wake of the Water", annunciato con un trailer durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025 insieme a un periodo di uscita.

Si tratta del settimo aggiornamento maggiore per l'action RPG con elementi survival che sta riscuotendo un grande successo su Steam, sebbene sia ancora in early access e dunque non in versione definitiva, avendo superato i 3 milioni di giocatori l'estate scorsa e anche il traguardo dei 4 milioni più di recente.

Questo fa ben capire come il team Keen Games abbia tutte le intenzioni di continuare a supportare Enshrouded ancora a lungo, oltre ovviamente a lavorare per raggiungere la versione 1.0 da lanciare ufficialmente sul mercato in forma completa.

Un aggiornamento a tema acquatico

Wake of the Water verrà lanciato in ottobre, con data ancora da precisare, ma intanto con un trailer di presentazione visibile qui sotto che illustra già alcuni dei nuovi elementi introdotti, fra ambientazioni e contenuti vari.

Si notano alcuni scenari nuovi ma l'elemento più importante è l'esplorazione subacquea, come suggerisce il titolo: nel video viene infatti mostrato un giocatore che si tuffa in acqua, nuotando tra le rovine in un lago.

Enshrouded: la roadmap per il 2024 include tante novità, miglorie e il supporto a Steam Deck Enshrouded: la roadmap per il 2024 include tante novità, miglorie e il supporto a Steam Deck

Questo introduce nuove possibilità di esplorazione e raccolta risorse, con la possibilità di trovare tesori e altri elementi anche in queste fasi subacquee.

Anche le nuove ambientazioni appaiono particolarmente curate e nel video sembrano ispirate alle rovine e alle giungle native del Sud America, e minacce simili a tema.

