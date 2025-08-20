Qualcomm svela il nuovo Snapdragon 7s Gen 4 compatibile con schermi ultra-wide

Qualcomm ha ufficialmente annunciato il nuovo processore pensato per gli smartphone di fascia media, lo Snapdragon 7s Gen 4 . Lo fa a distanza di un anno dalla presentazione del suo predecessore e, sebbene i miglioramenti non siano particolarmente rivoluzionari, ci sono comunque delle piccole novità che potrebbero soddisfare gli utenti. Vediamo di seguito tutti i dettagli in merito.

Caratteristiche del processore

Come vi abbiamo anticipato, le novità non sono particolarmente significative rispetto al predecessore, infatti resta il processo a 4 nm e la stessa architettura 1x3x4 per la CPU Kryo. Per quanto concerne le prestazioni, troviamo comunque piccoli miglioramenti, con un salto di velocità del 7% rispetto alla generazione precedente, grazie al singolo core Cortex-A720 da 2,7Ghz. Quest'ultimo offre un piccolo incremento della velocità di clock rispetto al precedente core Cortex-A720 da 2,5Ghz.

Snapdragon 7s Gen 4

Restano invece invariati i tre core Cortex-A720 per le prestazioni e i quattro core Cortex-A520 per l'efficienza, con velocità di clock di 2,4Ghz o 1,8Ghz. Anche la GPU Adreno non rappresenta un vero e proprio passo avanti, ma stavolta cambiano i tipi di schermi supportati. Il nuovo Snapdragon 7s Gen 4 è infatti compatibile con schermi ultra-wide fino a 2900x1300 con una frequenza di 144Hz, aspetto non estremamente cruciale per gli smartphone in generale, ma molto interessante per i dispositivi di emulazione.