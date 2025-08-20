Battlestar Galactica: Scattered Hopes è un nuovo strategico basato sulla serie TV, annunciato con trailer

Tra le novità annunciate nel corso della prima serata alla Gamescom 2025 c'è stato anche Battlestar Galactica: Scattered Hopes, un nuovo strategico con elementi roguelike incentrato sulla celebre serie TV, annunciato con un trailer e un periodo di uscita.
Sviluppato da Alt Shift e pubblicato da DotEmu, il gioco si basa sulla storia classica della serie mettendo in scena la fuga di un gruppo di sopravvissuti umani, con la necessità di raggiungere la flotta principale della Battlestar Galactica prima di essere eliminati dai Cyloni.
Seguendo la chiamata dell'Ammiraglio Adama, ci troviamo al comando di un piccolo gruppo di sopravvissuti che cerca di raggiungere la salvezza, braccati dai Cyloni, nel tentativo di raggiungere il salto interstellare per trovare la salvezza.
La fuga dai Cyloni
Battlestar Galactica: Scattered Hopes è uno strategico a turni dove risulta fondamentale lo studio di ogni singola mossa in modo da non perdere tempo e guadagnare quanto vantaggio possibile per riuscire a salvare il maggior numero di sopravvissuti.
Passando da un punto di interesse all'altro, ci troviamo a dover prendere delle scelte importanti tra l'allocazione di risorse e il come gestire le crisi che emergono, con possibili conseguenze devastanti per l'equipaggio.
Nel frattempo, i Cyloni si avvicinano e, quando questi ci raggiungono, scattano battaglie spaziali in tempo reale, richiedendo anche in questo caso un'attenta gestione della situazione per cercare di raggiungere il salto FTL per il settore successivo.
Considerando la struttura e le implementazioni in stile roguelike, Battlestar Galactica: Scattered Hopes si sviluppa in maniera sempre nuova di partita in partita, portandoci ad esplorare nuove soluzioni e situazioni di gioco.
Non c'è ancora una data di uscita precisa ma il lancio è previsto per i primi del 2026 su PC.