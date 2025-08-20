Where Winds Meet ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer fra arti marziali e misteri

Everstone Studio e Sony hanno annunciato la data di uscita di Where Winds Meet, il nuovo action RPG cinese per PS5 e PC, che arriverà dunque il 14 novembre dopo uno sviluppo durato cinque anni, come svelato nel nuovo trailer fra arti marziali e misteri orientali.

Where Winds Meet è un gioco di ruolo d'azione che richiama la tradizione del Wuxia, un ampio genere letterario che comprende anche film e di recente videogiochi che ha per protagonisti degli eroi esperti di arti marziali, alle prese con sfide epiche.

Qualcosa di più preciso su ambientazione, storia e atmosfere emerge dal nuovo trailer pubblicato oggi e visibile qui sotto, che riporta come novità anche la data di uscita ormai non lontanissima, dopo uno sviluppo alquanto impegnativo.