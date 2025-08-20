Where Winds Meet ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer fra arti marziali e misteri

Everstone Studio e Sony hanno annunciato la data di uscita di Where Winds Meet, il nuovo action RPG cinese per PS5 e PC, che arriverà dunque il 14 novembre dopo uno sviluppo durato cinque anni, come svelato nel nuovo trailer fra arti marziali e misteri orientali.
Where Winds Meet è un gioco di ruolo d'azione che richiama la tradizione del Wuxia, un ampio genere letterario che comprende anche film e di recente videogiochi che ha per protagonisti degli eroi esperti di arti marziali, alle prese con sfide epiche.
Qualcosa di più preciso su ambientazione, storia e atmosfere emerge dal nuovo trailer pubblicato oggi e visibile qui sotto, che riporta come novità anche la data di uscita ormai non lontanissima, dopo uno sviluppo alquanto impegnativo.
Un ampio mondo esplorabile
Ambientato nella Cina del X secolo, un periodo teso e pieno di guerre, Where Winds Meet ci mette nei panni di un giovane spadaccino esperto, cresciuto in un tranquillo villaggio di provincia ma destinato a diventare un elemento importante per l'evoluzione del paese.
Dopo una serie di eventi drammatici, il nostro eroe è costretto a lasciare la terra natia e imbarcarsi in una missione decisamente difficile, che lo porta a contatto con situazioni turbolente e a confrontarsi con nemici di enorme potenza che metteranno alla prova le sue conoscenze sulle arti marziali.
Immerso nel Jianghu (il mondo delle arti marziali), il protagonista deve prendere delle scelte che influenzano anche lo sviluppo della storia, in base a quanto riferito dagli sviluppatori sul blog ufficiale di PlayStation.
Con una struttura simile all'open world, anche in Where Winds Meet ci troviamo a seguire una storia principale ma anche, eventualmente, una grande quantità di missioni secondarie che emergono esplorando il mondo di gioco, con la possibilità di approfondire la conoscenza di personaggi ed eventi.
Dopo i 10 minuti di gameplay inedito emersi il mese scorso, torniamo dunque a dare un'occhiata al gioco che ha ora una data di uscita precisa.