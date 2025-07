Where Winds Meet si mostra in video con 10 minuti di gameplay inedito tra open world e azione nell'antica Cina

Possiamo vedere dieci minuti di gameplay inedito da Where Winds Meet nel nuovo video pubblicato nelle ore scorse da IGN, che mostra un misto di sequenze tratte dal nuovo e interessante action adventure open world ad ambientazione cinese.

Si tratta di uno spaccato di gioco che mostra l'esplorazione dell'ampio mondo, il sistema di movimento, qualche elemento della storia e anche combattimenti e azione di questo action adventure in terza persona tra storia e mitologia, che riprende lo stile Wuxia raccontando una storia ambientata nella Cina del decimo secolo.

Sviluppato da Everstone Studio e pubblicato da NetEase, il gioco è atteso per quest'anno ma non ha ancora una data di uscita precisa, sebbene si presenti già in una forma piuttosto completa anche in questa occasione.