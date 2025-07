Where Winds Meet è ufficialmente esclusiva temporale console di PS5, ecco per quanto tempo

Where Winds Meet è un gioco d'azione cinese sviluppato da Everstone Studio, uno dei molti titoli provenienti dall'Oriente che ha attirato l'attenzione del pubblico e, chiaramente, anche degli editori.

I dettagli sull'esclusività di Where Winds Meet

È infatti stato pubblicato un nuovo trailer in CGI che ci mostra la storia e l'ambientazione, ispirata al genere cinese Wuxia, ovvero in breve un filone che racconta di eroi marziali della tradizione cinese: Where Winds Meet infatti si focalizza sulle arti marziali e sui combattimenti corpo a corpo con lame.

Where Winds Meet è atteso entro la fine del 2025, senza una data precisa, ma il video ora ci permette di leggere che "non sarà disponibile su altre console fino ad almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione". In altre parole, si potrebbe dover attendere fino al giugno del prossimo anno per poter vedere il gioco pubblicato su Xbox e/o Nintendo Switch 2.

Si tratta dello stesso tipo di accordo che Sony ha fatto con Square Enix per l'esclusività temporale di Final Fantasy 16, con la differenza che in tal caso inizialmente non era disponibile nemmeno su PC. Va anche detto che è possibile che Xbox e Nintendo Switch 2 potrebbero dover attendere ben più di sei mesi.

Tra le altre esclusive di Sony dalla Cina troviamo Lost Soul Aside e Phantom Blade Zero. Anche Black Myth: Wukong è stato pubblicato inizialmente come esclusiva PS5, ma arriverà su Xbox ad agosto.

Infine, ricordiamo che Where Winds Meet condurrà un beta test a numero chiuso su PC e PS5 a fine luglio e siete ancora in tempo per iscrivervi.