Where Winds Meet: abbiamo provato la beta dell’open world in salsa Sekiro

Sviluppato da Everstone Games ed edito NetEase , Where Winds Meet è un titolo che vuole catturare il fascino e le atmosfere di Ghost of Tsushima per mescolarli con un gameplay più simile a quello di un soulslike come Sekiro. Il risultato è un sistema di combattimento punitivo, ma non troppo (gli aiuti disponibili per le parate perfette ci sono davvero piaciuti) e un open world molto curato e pieno di cose da fare a cui si contrappongono una gestione dell'inventario e della progressione labirintiche e un passo narrativo pachidermico che annega il giocatore in filmati scritti male.

Ci sono giochi che promettono montagne di contenuti e poi si rivelano scatole vuote piene di sabbia, e giochi, come Where Winds Meet, che promettono un'avventura cinematica e tecnicamente incredibile per poi rivelarsi un labirinto di attività secondarie. Dopo aver provato la beta chiusa di questo gioco cinese ad alto budget siamo rimasti confusi dai suoi picchi molto alti e dalle sue valli molto basse perché ad ogni momento di puro godimento in fatto di grafica e gameplay ne è corrisposto uno di assoluta noia e confusione.

La foresta dei pugnali di Sekiro

Il punto di forza di Where Winds Meet è, senza dubbio, il suo sistema di combattimento che, dopo una bassissima barriera d'ingresso, permette un elevatissimo grado di personalizzazione

Se siete appassionati del cinema di Hong Kong, in particolare dei suoi leggendari film dedicati al kung fu, Where Winds Meet sarà una gioia per i vostri occhi. Soprattutto nelle cinematiche, meno nel combattimento vero e proprio, i riferimenti a classici vecchi e nuovi, come La Foresta dei Pugnali Volanti, sono dovunque e caricano non poco chi gioca. Il prologo, infatti, vi vedrà vestire i panni del maestro del personaggio che poi interpreterete per il resto del gioco. Le sue vicende rocambolesche, epiche e sanguinolente rendono la prima ora di avventura un crescendo di colpi di spada, frecce, schivate, abilità mistiche e musiche eteree che fa davvero un ottimo lavoro nel mettere in circolo l'adrenalina.

Il sistema di combattimento è un piacevole misto tra quello di un action e quello di un soulslike: tutto ruota intorno a parate e schivate perfette non solo per non subire danni, ma anche per consumare la stamina dei nemici (boss in particolare) terminata la quale si apre una finestra di danno breve, ma che permette di cancellare con la combo giusta anche metà vita dei cattivi più tosti. I puristi potranno affrontare le sfide del gioco senza aiuti di alcun genere, i novizi, invece, potranno attivare un aiuto che, al prezzo di un po' della vostra stamina, rallenterà il tempo per un intero secondo dandovi la possibilità di imbroccare una parata perfetta e indebolire il boss.

Dopo le prime ore di Where Winds Meet vi sentirete quasi come Neo in Matrix perché avrete padroneggiato diversi stili di kung fu e combattimenti all'arma bianca

Dimenticate, poi, le quattro tecniche di Ghost of Tsushima: la quantità di stili di combattimento, sottoalberi di abilità, specializzazioni e tecniche di Qì Gōng (un'arte che mescola la medicina tradizionale cinese e le arti marziali) è disarmante. Abbiamo passato fin troppo tempo a navigare tra menù, sottocategorie, sfide, ricompense da riscattare, specializzazioni e talenti: il gioco spiega molto poco di tutto questo, almeno in questa fase di beta; quindi, si è costretti ad andare a tentativi anche perché il testo che accompagna le singole abilità è a volte criptico sui pre-requisiti per ottenerle (spesso una combinazione di progressione del livello e di missioni principali o secondarie completate) e sul loro utilizzo.

Noi abbiamo sbloccato a sentimento quello che ci sembrava migliore e abbiamo trionfato in battaglia, un ottimo segno per quanto riguarda la personalizzazione che, una volta assemblato un sistema di tutorial più rifinito, garantirà una libertà nella creazione dello stile di combattimento del personaggio profonda come poche sul mercato odierno. Un livello di dettaglio ancora più granulare, poi, è disponibile nell'editor di creazione del personaggio che ha, letteralmente, centinaia di regolazioni disponibili per creare l'avatar che più vi piace. Tutto il comparto grafico promette molto bene e i panorami delle antiche valli cinesi prendono vita in modo davvero spettacolare, peccato per un leggero effetto pop-in di alcuni elementi dello scenario che, speriamo, sarà corretto prima del lancio.