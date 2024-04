The Last of Us, Stagione 2: l'attrice di Dina parla del gioco e del rapporto con Bella Ramsey

La stagione 2 di The Last of Us si baserà sul secondo gioco della serie e introdurrà tanti nuovi personaggi, come Dina. Quest'ultima sarà interpretata da Isabela Merced, nota per il ruolo di Dora l'Esploratrice nel film live action e di Anya Corazon in Madame Web. L'attrice ha detto la propria sul videogioco, parlando con Collider, e ha dato alcuni dettagli sul rapporto creato con Bella Ramsey, l'attrice che interpreta Ellie.

Merced ha detto che tra lei e Ramsey c'è "un'ottima chimica" e che l'hanno avuta "fin dal primo giorno". Aggiunge che "non è qualcosa che richiede impegno. Rispetto davvero Bella. Sto imparando molto. Sono molto onorata di essere qui", ha detto.

Merced non è l'unico nuovo membro del cast che si unisce a The Last of Us per la seconda stagione. Kaitlyn Dever (Booksmart) interpreta Abby e Young Mazino (Beef) è stato scritturato come Jesse.