The Last of Us, l'attore di Jesse nella serie TV sarà Young Mazino

L'attore di Jesse nella serie televisiva di The Last of Us sarà Young Mazino: lo ha appena annunciato HBO, casa produttrice dello show realizzato da Craig Mazin in collaborazione con Neil Druckmann, disponibile in esclusiva sulle piattaforme Sky e NOW.

Nominato agli Emmy per il ruolo di Paul nella serie "Lo Scontro" (Beef) su Netflix, Mazino "è uno di quei rari attori che risultano indiscutibili dal momento in cui li vedi", hanno detto Mazin e Druckmann. "Siamo così fortunati ad averlo e non vediamo l'ora che il pubblico possa ammirarlo nel nostro show."

Dopo il reveal dell'attrice di Abby, che come sappiamo verrà interpretata da Kaitlyn Dever, il cast della seconda stagione comincia dunque a prendere forma e determinate figure confermano l'approccio che gli showrunner hanno scelto per portare avanti la storia.