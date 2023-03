The Last of Us, HBO: la Stagione 2 non basterà per coprire tutta la Parte 2

Neil Druckmann e Craig Mazin, i co-creatori della serie HBO di The Last of Us hanno svelato che la Stagione 2 non basterà per coprire gli eventi del secondo gioco, ovvero The Last of Us Parte 2, senza però specificare quante ne serviranno effettivamente.

"No. Non sarebbe possibile. Ci vuole più di una stagione", ha detto Druckmann, che ricordiamo è anche il game director di The Last of Us Parte 2.

Craig Mazin ha aggiunto che al momento non può svelare quante stagioni saranno necessarie per raccontare tutti gli eventi del gioco, ribadendo in ogni caso che saranno almeno due.

"Non diremo quante. Ma è fattuale che saranno più di una", ha detto Mazin.

In realtà si tratta di un dettaglio che era stato già suggerito dai due produttori in passato, ma che ora è stato confermato con maggiore sicurezza. Inoltre, i due hanno lasciato intendere che forse neppure un'ipotetica, per quanto altamente probabile visto il successo della serie, Stagione 3 potrebbe bastare per coprire tutti gli eventi del secondo gioco.

In un'altra intervista pubblicata poco dopo la messa in onda del nono episodio, Druckmann e Mazin hanno parlato anche di cosa possiamo aspettarci dalla Stagione 2 di The Last of Us, che vedrà ancora una volta Bella Ramsey nei panni di Ellie.