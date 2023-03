The Last of Us, la stagione 2 della serie TV metterà da parte Bella Ramsey? Druckmann risponde

La prima stagione di The Last of Us è terminata e questo significa che i fan stanno già pensando alla Parte II. C'è però un dettaglio che sta facendo sorgere domande: considerando che vi è un salto temporale tra la prima e la seconda parte della saga videoludica (con conseguente crescita di Ellie), nella nuova stagione vi sarà un'altra attrice al posto di Bella Ramsey?

Parlando durante una conferenza stampa in vista del finale di stagione, il produttore esecutivo e co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha messo a tacere queste preoccupazioni, affermando che lui e lo showrunner Craig Mazin vogliono realizzare la Stagione 2 con Ramsey.

"Quando abbiamo realizzato il gioco, ho pensato che fossimo incredibilmente fortunati", ha detto Druckmann. "È stato come un fulmine a ciel sereno il fatto che abbiamo trovato Ashley Johnson. Non riesco a immaginare che quella versione di Ellie fosse un'altra. E poi, in qualche modo, abbiamo avuto un altro fulmine a ciel sereno con Bella".

"Siamo estremamente fortunati ad avere Bella e le cose che avete visto durante l'intera stagione. L'unico modo in cui potremmo prendere in considerazione l'idea di cambiare attrice è se Bella dicesse: "Non voglio più lavorare con voi". Anche in quel caso, non sono sicuro che glielo concederemmo. Potremmo comunque costringerla a tornare nella seconda stagione". Queste le parole, scherzose, di Druckmann.

Mazin ha condiviso l'entusiasmo di Druckman per l'Ellie di Ramsey, e ha anche sottolineato che "Ramsey ha 19 anni adesso, che - tra l'altro - è l'età di Ellie in The Last of Us Part II".

Al momento non sappiamo in che modo sarà gestita la stagione 2. Mazin ha affermato che The Last of Us Parte II include materiale sufficiente per più di una stagione, ma tutto dipenderà da come HBO vorrà gestire la cosa. Inoltre, Parte II non è lineare come il primo capitolo, quindi è credibile che debbano essere fatte delle modifiche.

Anche la prima stagione ha alterato la storia del gioco, in particolare modificando drasticamente la storia d'amore tra Bill e Frank. Mazin si aspetta qualcosa di simile per la Stagione 2, affermando che alcuni momenti potrebbero essere "radicalmente" diversi da quelli vissuti dai giocatori in The Last of Us Parte II.

"[La Stagione 2] sarà diversa proprio come lo è stata questa stagione", ha detto Mazin. "A volte sarà radicalmente diversa, altre volte non lo sarà affatto, ma sarà comunque diversa. Sarà una cosa a sé stante. Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo spettacolo che io e Neil vogliamo fare, ma lo faremo con Bella".