Resident Evil Village: l'update 1.202 per PS VR2 risolve dei glitch che bloccavano l'avanzamento

Capcom ha pubblicato oggi l'aggiornamento 1.202 di Resident Evil Village per PS5. Questo nuovo aggiornamento si occupa di risolvere alcuni bug legati alla versione PS VR2 dell'horror.

Capcom aveva annunciato i dettagli di questa patch tramite la pagina Twitter ufficiale di Resident Evil pochi giorni fa: "Abbiamo confermato un glitch nella modalità Resident Evil Village VR per PS VR2 che rende impossibile progredire in alcune aree. Una patch di aggiornamento sarà pubblicata nei prossimi giorni. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questo può causare".

Un altro messaggio era stato rivelato dal sito di supporto di Capcom: "Quando si gioca alla modalità VR di Resident Evil Village su PlayStation VR 2, è possibile rimanere bloccati e non riuscire a progredire nelle seguenti condizioni. Nella Casa Beneviento, dopo aver acquisito la chiave della Breaker Box ma prima di incontrare Baby, è possibile entrare nella Medicine Room attraverso la porta nello Studio. Questa porta dovrebbe essere chiusa a chiave in circostanze normali, e attraversandola è possibile acquisire il fusibile senza incontrare Baby. In questo modo, però, non sarà possibile avanzare nel gioco oltre questo punto. Stiamo attualmente lavorando a una soluzione per questo problema, ma fino a quando non sarà disponibile invitiamo i giocatori a evitare la situazione descritta sopra".

L'aggiornamento odierno si occupa quindi di risolvere questo problema di Resident Evil Village. Ecco il nostro speciale dedicato a Resident Evil Village VR: un nuovo modo per sperimentare il terrore con PlayStation VR2.