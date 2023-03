Epic Games: il CEO dice che le IA non dovrebbero usare le opere d'arte senza il consenso dell'autore

Tim Sweeney - CEO di Epic Games - ha detto la propria sull'uso dell IA per generare asset grafici, affermando una cosa che forse per molti è ovvia: non si dovrebbe utilizzare contenuti grafici di artisti senza il loro consenso.

Il commento arriva da una recente intervista con PC Gamer e mesi dopo che ArtStation, di cui Epic Games è proprietaria, ha creato un tag "noAI" che vieta ai contenuti grafici di essere utilizzati dai sistemi IA sulla piattaforma.

"Supportiamo molti sviluppatori di giochi. Alcuni di loro useranno l'IA, altri la odieranno, e noi vogliamo essere un intermediario neutrale e affidabile che non intralci lo sviluppo dell'industria, ma che non vada ad accaparrarsi i dati artistici di tutti", ha dichiarato Sweeney.

Durante la conservazione, Sweeney ha anche spiegato che i sistemi di intelligenza artificiale non dovrebbero utilizzare le opere degli artisti senza il loro consenso se l'intento è l'uso commerciale.

Ha detto: "Stanno raschiando il web per trovare le opere d'arte delle persone e poi le usano senza avere il loro esplicito consenso. E un'azienda non dovrebbe fare questo genere di cose, giusto? Forse può essere utile per la ricerca, ma quando si vende un prodotto commerciale che viene utilizzato per generare opere d'arte commerciali, non si dovrebbe fare una cosa del genere".

Vi ricordiamo anche DeviantArt ha dato accesso al suo database a un generatore di immagini basato sull'IA e gli utenti si sono inferociti.