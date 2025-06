Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 12 giugno è disponibile: preparate il bisturi!

L'Epic Games Store ha ora reso disponibile il gioco gratis per PC della settimana: oggi, 12 giugno, abbiamo modo di aggiungere al nostro account una copia di Two Point Hospital e farlo nostro per sempre.

Come sempre avete una sola settimana per eseguire l'operazione - tramite questo indirizzo oppure direttamente nel launcher ufficiale -: se aspettate troppo, il gioco sarà rimosso e non potrete più richiederlo: non c'è quindi motivo di attendere e vi suggeriamo di completare l'operazione subito.