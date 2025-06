Resonance: A Plague Tale Legacy mostra qualcosa di completamente nuovo nell'universo creato da Asobo

L'anello di congiunzione è rappresentato da Sophia , l'affascinante piratessa che abbiamo conosciuto in A Plague Tale: Requiem e che ha rappresentato una parte importante sia della narrazione che del gameplay del secondo capitolo. Il fatto che si trattasse già di un personaggio piuttosto sviluppato e profondo ha fornito un collegamento funzionale per costruire una nuova storia che potesse risultare subito interessante, ma un nuovo gioco interamente incentrato su Sophia potrebbe anche chiarire alcuni aspetti di Requiem.

Considerando l'impossibilità di recuperare l'epopea di Amicia e Hugo, a meno di non ricorrere a forzature che avrebbero snaturato tutta la storia originale, l'unico modo di tornare in quel mondo era attraverso uno spin-off, o se vogliamo un prequel in termini cronologici, ma con un aggancio ben radicato nella trama.

Guardando la storia dei primi due capitoli si poteva pensare che A Plague Tale fosse un raro caso di serie difficile da tramutare in una trilogia, considerando come la narrazione si sia perfettamente sviluppata e poi conclusa alla fine del secondo, ma non bisogna mai sottovalutare la creatività spinta dal successo di un franchise videoludico. L'annuncio di Resonance: A Plague Tale Legacy è giunto dunque come una totale sorpresa , piacevolissima quanto inaspettata, considerando che l'esperienza sembrava essersi ben espressa ed esaurita con quanto avevamo visto finora, ma siamo ben contenti di essere rimasti spiazzati da questo nuovo titolo.

Un buon punto di partenza

Restano tanti dubbi sull'effettiva capacità di un terzo capitolo slegato da Amici e Hugo di funzionare a dovere, ma non si può dire che il punto di partenza scelto da Asobo, ovvero Sophia, non sia interessante e meritevole di un approfondimento.

Le meravigliose ambientazioni mediterranee tornano in Resonance: A Plague Tale Legacy

In A Plague Tale: Requiem la vediamo come una donna navigata, esperta e grande combattente, ma ci sono tanti elementi oscuri del suo passato che incuriosiscono, a partire proprio dalle sue capacità in combattimento, dal modo in cui accoglie i due protagonisti credendo alla loro strana storia e dal fatto che non esiti a schierarsi dalla loro parte, tranne qualche comprensibile resistenza iniziale. È un personaggio carismatico, ma anche enigmatico, che merita di essere approfondito e rappresenta probabilmente il miglior punto di partenza per uo spin-off.

La storia di Resonance: A Plague Tale Legacy si svolge quindici anni prima degli eventi di Requiem, quando Sophia fa ancora parte di una banda di saccheggiatori a tempo pieno. Non sappiamo ancora come ma, tra i suoi viaggi, si ritrova nel cuore della mitica isola del Minotauro, in una situazione di minaccia soverchiante, ma decisa a vendere cara la pelle.

La protagonista è visibilmente più giovane e meno esperta, forse alla ricerca di sé stessa in una fase indubbiamente burrascosa della sua esistenza, ma le sue esplorazioni la portano all'interno di un enorme enigma sovrastato da uno scontro impossibile: quello che sembra essere a tutti gli effetti il mitologico labirinto del Minotauro. Riprendendo un elemento costante della serie, anche qui la realtà storica tracima nel fantastico, con Sophia che sembra sbalzata da situazioni di guerra più o meno consuete a incontri totalmente fuori dal tempo.