Ecco tutte le novità della nuova demo di Hell is Us, disponibile da oggi

Rogue Factor e Nacon hanno illustrato tutte le novità che sono state introdotte nella nuova demo di Hell is Us , disponibile da oggi alle 15:00. Si tratta di uno sforzo volto a mostrare alla comunità la buona volontà dello studio di sviluppo di seguire le indicazioni ricevute dopo il lancio della prima dema, che ha avuto un grande successo.

Tutte le novità

La demo aggiornata introduce importanti novità e miglioramenti. Abbiamo delle nuove funzionalità e delle nuove opzioni di personalizzazione. È stata aggiunta una Modalità Foto per catturare momenti di gioco. Sono state introdotte nuove opzioni per la telecamera, che ora può essere fissa o seguire il personaggio e permette di regolare la fluidità del movimento e della rotazione.

L'inventario è stato riorganizzato con le sezioni "Preferiti" e "Archivi" per un accesso più rapido agli oggetti. È stata inserita una nuova schermata per selezionare più facilmente il livello di difficoltà.

Inoltre, Hell is Us è stato ottimizzato graficamente e ora supporta la risoluzione 4K a 60 FPS. Il sistema di parata e contrattacco è stato modificato: ora solo alcuni attacchi sono parabili, segnalati da un nuovo indicatore visivo. È stato aggiunto un tutorial dedicato e l'animazione del contrattacco è stata resa meno frequente. Il sistema di mira è stato migliorato, con un movimento della telecamera più fluido e una migliore selezione dei bersagli. Sono stati corretti numerosi bug e apportate varie ottimizzazioni per migliorare le prestazioni generali.

Infine, è stato aggiunto il doppiaggio in francese ed è stato aggiunto il supporto per i testi in cinese e giapponese. Insomma, vale decisamente la pena di provare la nuova demo, in attesa del lancio di Hell if Us che avverrà il 4 settembre su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.