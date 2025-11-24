Hell is Us: uno dei giochi rivelazione di questo 2025, è al suo minimo storico con le offerte Amazon del Black Friday

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su Hell is Us per PS5 in occasione delle promozioni per il Black Friday. Lo sconto attivo del 29% fa calare il prezzo del gioco fino a 38,90€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acqustare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto passando dal box qui in basso: Hell is Us trascina il giocatore in un Paese devastato non solo da una brutale guerra civile, ma anche da una calamità inspiegabile che ha dato vita a creature soprannaturali. In questo mondo, l'unica speranza risiede in una spada d'altri tempi e in un drone da ricognizione, gli strumenti principali che accompagneranno il protagonista mentre affronta chimere terrificanti e indaga sull'origine del cataclisma
Ulteriori dettagli sul gioco
Uno degli elementi più distintivi dell'opera è il suo sistema di esplorazione unico: non ci sono mappe da consultare, bussole da seguire o indicatori di missione a guidare il cammino. L'avventura si fonda sull'istinto, sulla curiosità e sulla capacità del giocatore di interpretare l'ambiente circostante.
Il combattimento rappresenta un'altra colonna portante del gioco. Le creature soprannaturali richiedono approcci diversi e l'uso strategico di armi forgiate appositamente per affrontarle, come spade, lance e asce. A queste si affianca il fucile. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.