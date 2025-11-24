Gli abbonati PS Plus Premium possono provare tutti questi giochi senza costi aggiuntivi per varie ore

Gli abbonati di PS Plus Premium possono ora scaricare le versioni di prova di vari nuovi videogiochi, potendo così accedere alla versione completa dei videogiochi per un numero limitato di ore , con tanto di funzionalità come lo sblocco dei trofei e il trasferimento dei salvataggi.

I giochi per gli abbonati di PS Plus

Gli abbonati a PS Plus Premium possono usare la versione di prova gratuita (con limite di tempo) di Mafia Terra Madre, Ready or Not, The Talos Principle II, Lumines Arise, Lost Soul Aside e Raidou Remastered The Mystery of the Soulless Army.

Il logo di PS Plus

Chi è abbonato a PS Plus Extra e Premium, inoltre, potrà accedere al primo Red Dead Redemption sia in formato PS4 che in versione rimasterizzata per PlayStation 5 a dicembre. Ricordiamo poi che - sempre ammesso che Sony segua la solita struttura - l'annuncio dei giochi di dicembre di PlayStation Plus Essential avverrà il 26 novembre alle 17:30, ora italiana, ovvero l'ultimo mercoledì del mese.

I leak però paiono aver già svelato quali sono i giochi del prossimo mese, ovvero Rainbow Six Siege Deluxe Edition, House Flipper e Dragon Quest Builders 2. Parliamo rispettivamente dello sparatutto tattico di Ubisoft, del simulatore di costruzione di case e del gioco di ruolo d'azione in stile Minecraft di Square Enix.

Ricordiamo anche che dicembre sarà l'ultimo mese che PS Plus Essential includerà giochi per PS4: da gennaio 2026 verranno "regalati" unicamente titoli per PlayStation 5.