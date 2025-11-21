Le offerte del PS Store del Black Friday su giochi e PS Plus sono ora attive, ecco i link

Inoltre, sono attivi anche gli sconti su PlayStation Plus , validi sia per i nuovi abbonati che per chi è già sottoscritto.

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibili le promozioni del Black Friday su PS Store , con tutta una serie di sconti sui videogiochi per PS4, PlayStation 5, PS VR e PS VR2.

Gli sconti del PS Store e di PS Plus

Per quanto riguarda i videogiochi, potete aspettarvi promozioni su oltre 1900 prodotti, già attive anche nella pagina italiana del PS Store (che vi indichiamo a fine notizia). Troverete giochi come EA Sports FC 26 (39,99€ invece di 79,99€), Assassin's Creed Shadows (47,99€ invece di 79,99€), Clair Obscur: Expedition 33 (39,99€ invece di 49,99€) ma anche Silent Hill f (55,99€ invece di 79,99€) e Split Fiction (39,99€ invece di 49,99€).

Il logo di PS Plus

Per quanto riguarda gli abbonamenti PS Plus, è possibile ottenere uno sconto sull'abbonamento e sul passaggio da Essential/Extra a Premium. Inoltre, se siete già abbonati a Premium potete acquistare altri 12 mesi di servizio sempre con un 33% di sconto, ovvero potete pagare 101,83€ invece di 151,99€. Ricordiamo che il livello intermedio, Extra, costa 125,99€ all'anno, quindi potete ottenere l'abbonamento superiore a un prezzo inferiore.

Le promozioni saranno valide fino al 5 dicembre 2025, quindi avete alcuni giorni per poter decidere cosa acquistare. Potete anche dare un'occhiata alla vostra Lista dei desideri per controllare se i giochi che più vi interessano sono andati in sconto o meno.

Potete trovare le promozioni ai seguenti indirizzi, ma al momento della scrittura il PS Store sta faticando a reggere il carico probabilmente a causa del gran numero di accessi; suggeriamo quindi di attendere almeno qualche ora per poter navigare in tranquillità: