Il gioco da tavola di Super Mario è in maxi sconto per il Black Friday: divertimento per tutti

Su Amazon, oggi, in occasione della terza giornata di Black Friday, è disponibile un super sconto sul gioco da tavola di Super Mario.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/11/2025
Gioco da tavola Super Mario

Se sei alla ricerca di un nuovo gioco da tavola da far provare ad amici e parenti (magari anche in vista delle festività natalizie), sei nel posto giusto al momento giusto: il board game di Super Mario realizzato da Ravensburger viene messo in maxi sconto del 60% e venduto a pochi centesimi sopra il suo minimo storico, 14,09€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo gioco da tavolo ti porta in una nuova e vivace dimensione ispirata al mondo colorato dell'idraulico più famoso di sempre. In questa versione speciale, i giocatori esplorano un labirinto magico in continuo movimento, ricco di corridoi che cambiano forma a ogni turno

Ulteriori dettagli sul gioco

L'obiettivo è trovare e raggiungere i propri personaggi preferiti, tra cui Mario, Luigi, Peach e Yoshi, superando ostacoli e creando nuovi percorsi grazie allo spostamento strategico delle tessere. Il gioco combina logica, astuzia e strategia, rendendolo perfetto per tutta la famiglia.

71Vcikyg2Wl Ac Sl1227 1

Ogni partita è diversa dalla precedente: le vie del labirinto mutano costantemente, costringendo i giocatori a pianificare con attenzione le proprie mosse e ad adattarsi a situazioni sempre nuove. Adatto a 2-4 giocatori e consigliato dai 7 anni in su, è un'ottima scelta per gli appassionati di Super Mario di ogni età.

