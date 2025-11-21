C'è un nuovo accessorio per iPhone in edizione limitata: costa meno del "calzino", ed è molto più utile

La nuova proposta, commercializzata come edizione limitata, introduce un design che cerca di coniugare funzionalità, estetica e inclusione. Il grip mira infatti a ridurre lo sforzo necessario per mantenere il dispositivo in posizione, e rappresenta una delle iniziative previste per celebrare i quarant'anni di attività di Apple in questo ambito.

Apple amplia la propria gamma di accessori MagSafe con un nuovo grip realizzato in collaborazione con l'artista e designer Bailey Hikawa . Il prodotto nasce con un obiettivo preciso: offrire una soluzione che renda l'uso dell'iPhone più semplice e stabile in situazioni in cui la presa può risultare faticosa.

l'Hikawa Phone Grip & Stand

Il nuovo Hikawa Phone Grip & Stand si presenta in due varianti cromatiche selezionate dalla società: Brat green e una finitura effetto pietra. L'artista propone inoltre ulteriori tonalità attraverso il proprio sito, come blu e blurple sfumato, ampliando così le opzioni di personalizzazione. Il grip è realizzato in silicone soft-touch e utilizza l'aggancio magnetico MagSafe, integrandosi con l'iPhone senza necessità di adesivi o supporti aggiuntivi.

La struttura può funzionare sia come impugnatura sia come supporto per mantenere lo smartphone in posizione verticale o orizzontale. Secondo Apple, lo sviluppo è stato portato avanti con il contributo diretto di persone con ridotta forza muscolare, difficoltà di presa o limitazioni nella mobilità delle mani, così da orientare le scelte di design verso un uso più inclusivo. È compatibile con tutte le cover MagSafe e con tutti gli iPhones realizzati dopo iPhone 12 con MagSafe integrato.

Hikawa ha spiegato che l'accessorio è stato progettato per adattarsi a diversi modi di impugnare l'iPhone, riducendo l'affaticamento associato al mantenerlo stabile per periodi prolungati. Allo stesso tempo, sottolinea che un singolo dispositivo non può rispondere a tutte le esigenze, motivo per cui il lavoro rimane aperto a ulteriori sperimentazioni. L'artista, conosciuta per le sue creazioni scultoree e per gli inusuali oggetti prodotti nel suo studio di Los Angeles, considera questo grip una naturale estensione delle sue ricerche formali.

Il nuovo Hikawa Phone Grip & Stand è disponibile sullo store Apple al prezzo di 69,95 dollari, ma si può acquistare sul portale Hikawa a 61,95€ più spese di spedizione (circa 20 euro per l'Italia). Che è comunque una cifra molto inferiore a quella dell'iPhone Pocket, il "calzino", che può costare fino a 260€, creato in collaborazione con Issey Miyake.