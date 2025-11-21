0

C'è un nuovo accessorio per iPhone in edizione limitata: costa meno del "calzino", ed è molto più utile

Apple presenta un grip MagSafe sviluppato con Bailey Hikawa, pensato per migliorare la presa e l'uso dell'iPhone anche per chi ha difficoltà motorie.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   21/11/2025
Hikawa Phone Grip & Stand

Apple amplia la propria gamma di accessori MagSafe con un nuovo grip realizzato in collaborazione con l'artista e designer Bailey Hikawa. Il prodotto nasce con un obiettivo preciso: offrire una soluzione che renda l'uso dell'iPhone più semplice e stabile in situazioni in cui la presa può risultare faticosa.

La nuova proposta, commercializzata come edizione limitata, introduce un design che cerca di coniugare funzionalità, estetica e inclusione. Il grip mira infatti a ridurre lo sforzo necessario per mantenere il dispositivo in posizione, e rappresenta una delle iniziative previste per celebrare i quarant'anni di attività di Apple in questo ambito.

l'Hikawa Phone Grip & Stand

Il nuovo Hikawa Phone Grip & Stand si presenta in due varianti cromatiche selezionate dalla società: Brat green e una finitura effetto pietra. L'artista propone inoltre ulteriori tonalità attraverso il proprio sito, come blu e blurple sfumato, ampliando così le opzioni di personalizzazione. Il grip è realizzato in silicone soft-touch e utilizza l'aggancio magnetico MagSafe, integrandosi con l'iPhone senza necessità di adesivi o supporti aggiuntivi.

La struttura può funzionare sia come impugnatura sia come supporto per mantenere lo smartphone in posizione verticale o orizzontale. Secondo Apple, lo sviluppo è stato portato avanti con il contributo diretto di persone con ridotta forza muscolare, difficoltà di presa o limitazioni nella mobilità delle mani, così da orientare le scelte di design verso un uso più inclusivo. È compatibile con tutte le cover MagSafe e con tutti gli iPhones realizzati dopo iPhone 12 con MagSafe integrato.

iPhone 17 Pro, la recensione dello smartphone Apple più evoluto di sempre iPhone 17 Pro, la recensione dello smartphone Apple più evoluto di sempre

Hikawa ha spiegato che l'accessorio è stato progettato per adattarsi a diversi modi di impugnare l'iPhone, riducendo l'affaticamento associato al mantenerlo stabile per periodi prolungati. Allo stesso tempo, sottolinea che un singolo dispositivo non può rispondere a tutte le esigenze, motivo per cui il lavoro rimane aperto a ulteriori sperimentazioni. L'artista, conosciuta per le sue creazioni scultoree e per gli inusuali oggetti prodotti nel suo studio di Los Angeles, considera questo grip una naturale estensione delle sue ricerche formali.

Il nuovo Hikawa Phone Grip & Stand è disponibile sullo store Apple al prezzo di 69,95 dollari, ma si può acquistare sul portale Hikawa a 61,95€ più spese di spedizione (circa 20 euro per l'Italia). Che è comunque una cifra molto inferiore a quella dell'iPhone Pocket, il "calzino", che può costare fino a 260€, creato in collaborazione con Issey Miyake.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
C'è un nuovo accessorio per iPhone in edizione limitata: costa meno del "calzino", ed è molto più utile