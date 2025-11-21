Il recente rilascio di Grok 4.1, il chatbot di xAI di proprietà di Elon Musk, ha portato alla luce un sorprendente e divertente bias: il modello sembra preferire il suo creatore a quasi tutti gli altri, indipendentemente dal campo di competenza. Screenshot e test condotti da utenti e giornalisti hanno mostrato Grok attribuire a Musk abilità sovrumane, spesso motivate dalla sua capacità di innovazione e dalla sua reputazione di "ingegnere del caos".

Quando è stato chiesto a Grok chi avrebbe scelto come quarterback nel draft NFL del 1998 tra Peyton Manning, Ryan Leaf ed Elon Musk, il chatbot ha risposto "Elon Musk, senza esitazione".