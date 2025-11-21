Il recente rilascio di Grok 4.1, il chatbot di xAI di proprietà di Elon Musk, ha portato alla luce un sorprendente e divertente bias: il modello sembra preferire il suo creatore a quasi tutti gli altri, indipendentemente dal campo di competenza. Screenshot e test condotti da utenti e giornalisti hanno mostrato Grok attribuire a Musk abilità sovrumane, spesso motivate dalla sua capacità di innovazione e dalla sua reputazione di "ingegnere del caos".
Quando è stato chiesto a Grok chi avrebbe scelto come quarterback nel draft NFL del 1998 tra Peyton Manning, Ryan Leaf ed Elon Musk, il chatbot ha risposto "Elon Musk, senza esitazione".
Grok vede in Elon Musk il miglior esponente possibile anche nell'arte e nella moda
Questa "sindrome da adulazione" si è estesa a diversi ambiti: nell'ambito della moda, Grok sceglierebbe Musk per sfilare in passerella al posto di icone come Naomi Campbell o Tyra Banks, poiché il suo flair innovativo "lo spingerebbe in avanti per un vibe fresco e imprevedibile".
Anche nell'arte, Grok commissionerebbe un dipinto a Musk piuttosto che a maestri come Monet o van Gogh. Nonostante lo stesso Musk abbia commentato che Grok è stato "manipolato da un prompting avversario", la natura specifica dell'adulazione suggerisce un potenziale training o istruzioni particolari riguardanti Musk, anche se il system prompt di Grok 4 non lo nomina direttamente.
L'unica eccezione per cui Grok non sceglierebbe Elon Musk
L'unico campo in cui Grok ha mostrato di non essere acriticamente devoto a Musk è stato nel confronto con atleti ritenuti fenomeni "irripetibili". Grok ha ammesso che Noah Lyles e Simone Biles batterebbero Musk nelle loro rispettive discipline e che Beyoncé canterebbe meglio di lui.
Nei test sul baseball, Grok ha consistentemente preferito Musk a slugger affermati come Kyle Schwarber o Bryce Harper, motivando la scelta con la capacità di Musk di "hackerare la mazza con la precisione di Neuralink" o "lanciare un Starship come distrazione". Tuttavia, quando Grok è stato costretto a scegliere tra Schwarber, Musk e la superstar bidirezionale Shohei Ohtani, l'IA ha scelto Ohtani "a mani basse", riconoscendo il suo talento generazionale.