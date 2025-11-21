PUBG: Black Budget è un nuovo sparatutto di estrazione che potrete provare a breve

La pagina Steam è già disponibile e permette di vedere alcune immagini e scoprire i primi dettagli sul gioco.

Lo sviluppatore PUBG Corporation e l'editore Krafton hanno annunciato PUBG: Black Budget , uno sparatutto di estrazione che sarà disponibile in Closed Alpha Playtest a dicembre .

I dettagli su PUBG: Black Budget

PUBG: Black Budget viene presentato come uno sparatutto di estrazione tattico che mira a mantenere alta la tensione, costringendo il giocatore a sopravvivere mentre esplora l'ignoto.

Il giocatore è un Contractor, un veterano assunto per una operazione segreta su un'isola ai confini del mondo, con l'obiettivo di recuperare una tecnologia top-secret da una struttura di ricerca abbandonata. C'è però ovviamente un problema: l'isola è bloccata in un loop temporale ed è consumata da fenomeni soprannaturali chiamati Anomalie. Lo scopo è quindi estrarre artefatti, fare ricerche e scoprire la verità.

Tra una missione e l'altra possiamo espandere la nostra base, creare e personalizzare equipaggiamenti e migliorare le abilità del personaggio. Come è tipico, ci saranno scontri PvPvE in ogni match, all'interno di una mappa da 2,5 x 2,5 km (che si riduce man mano che il match avanza), con vari biomi e punti di interesse: se si completa l'estrazione si ottiene il bottino, se si muore si perde tutto.

Ogni partita durerà al massimo 30 minuti, con matchmaking in base al livello e a squadre (da massimo tre giocatori) per sessioni da 45 utenti. La difficoltà scalerà in base al livello del giocatore e al tempo speso nel loop temporale. Ci saranno poi tre fazioni rivali che offriranno missioni e ricompense.

Per quanto riguarda la versione di prova, sarà per PC (Steam) in Nord America, Europa e Asia: l'italiano non è supportato e ci saranno solo cinese, inglese, russo e coreano. Per partecipare si deve fare la richiesta tramite la pagina Steam.