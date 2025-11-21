Nothing OS 4.0 debutta su Phone (3): tutte le novità, IA, Dark Mode, Glyph e tanto altro

Nothing ha avviato ufficialmente la distribuzione di Nothing OS 4.0 , partendo dal suo smartphone di punta, Phone (3), per poi estendere l'aggiornamento agli altri modelli della linea Nothing e CMF. Basato su Android 16 , il nuovo sistema operativo introduce un framework più sofisticato e un ecosistema potenziato dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle Essential Apps, confermando la volontà dell'azienda di rendere l'esperienza utente sempre più immediata e intuitiva.

Extra Dark Mode e un nuovo feedback aptico tra le novità di Nothing OS 4.0

Arriva anche l'Extra Dark Mode, una modalità scura avanzata che intensifica i neri e aumenta il contrasto, migliorando il comfort visivo e contribuendo a ridurre i consumi energetici. La modalità è disponibile non solo a livello di sistema, ma anche per app come Essential Space e Launcher.

Nothing OS 4.0 introduce animazioni completamente rinnovate, con una fluidità superiore nelle transizioni e un'esperienza più naturale. È stato aggiunto un nuovo feedback aptico al raggiungimento dei limiti del volume, mentre le animazioni di apertura e chiusura delle app risultano più coinvolgenti. Anche le notifiche beneficiano di un design più realistico, con movimenti ispirati al peso e al rimbalzo degli oggetti fisici.