Nothing OS 4.0 debutta su Phone (3): tutte le novità, IA, Dark Mode, Glyph e tanto altro

Nothing OS 4.0 arriva su Phone (3) con Live Updates integrati nella Glyph Interface, Extra Dark Mode, animazioni più fluide e nuovi widget.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/11/2025
Nothing Phone 3

Nothing ha avviato ufficialmente la distribuzione di Nothing OS 4.0, partendo dal suo smartphone di punta, Phone (3), per poi estendere l'aggiornamento agli altri modelli della linea Nothing e CMF. Basato su Android 16, il nuovo sistema operativo introduce un framework più sofisticato e un ecosistema potenziato dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle Essential Apps, confermando la volontà dell'azienda di rendere l'esperienza utente sempre più immediata e intuitiva.

Tra le novità principali spiccano i Live Updates con Glyph, che permettono di visualizzare in tempo reale sul display e sull'interfaccia Glyph informazioni dinamiche come l'avanzamento delle consegne, delle corse o dei timer, senza la necessità di aprire le app.

Extra Dark Mode e un nuovo feedback aptico tra le novità di Nothing OS 4.0

Arriva anche l'Extra Dark Mode, una modalità scura avanzata che intensifica i neri e aumenta il contrasto, migliorando il comfort visivo e contribuendo a ridurre i consumi energetici. La modalità è disponibile non solo a livello di sistema, ma anche per app come Essential Space e Launcher.

Nothing OS 4.0 introduce animazioni completamente rinnovate, con una fluidità superiore nelle transizioni e un'esperienza più naturale. È stato aggiunto un nuovo feedback aptico al raggiungimento dei limiti del volume, mentre le animazioni di apertura e chiusura delle app risultano più coinvolgenti. Anche le notifiche beneficiano di un design più realistico, con movimenti ispirati al peso e al rimbalzo degli oggetti fisici.

Widget, Glyph, Playground e tante altre novità con Nothing OS 4.0

Aumentano inoltre le possibilità di personalizzazione grazie ai widget 1x1 e 2x1 per Weather, Pedometer e Screen Time, pensati per ottimizzare la schermata home. La nuova funzione Pop-up View permette di utilizzare due app flottanti contemporaneamente, gestibili tramite semplici swipe: verso l'alto per ridurle, verso il basso per espanderle. Gli utenti possono ora nascondere le icone dall'App Drawer, recuperabili in ogni momento tramite swipe, migliorando ordine e privacy.

Su Phone (3) l'aggiornamento porta funzionalità esclusive come Flip to Glyph, un Pocket Mode migliorato, nuovi Glyph Toys e la modalità Glyph Mirror Selfie, che sfrutta i LED posteriori per migliorare gli autoscatti. Infine, grazie a Nothing Playground, gli utenti possono creare Essential Apps personalizzate tramite il Widget Builder semplicemente descrivendole.

#Tecnologia
