Nothing Phone (3), la recensione dello smartphone Android che vuole essere un flagship

Qualche giorno fa abbiamo parlato delle Nothing Headphone (1), le prime cuffie over-ear dell'azienda fondata da Carl Pei, dando ad esse un valore non soltanto fine a sé stesso, ma interpretandole come parte di un processo di cambiamento che Nothing sembra avere intrapreso: non più produttrice soltanto di dispositivi dal prezzo estremamente competitivo, a maggior ragione col sub brand CMF, ma intenzionata ad esplorare attivamente fasce superiori, quelle dei prodotti premium e flagship.

Autentico cardine di questo percorso, ancor più delle Headphone (1) che comunque sono e restano un accessorio, è il nuovo Nothing Phone (3), lo smartphone che rinnova la linea più pregiata di telefoni dell'azienda.

Un prodotto che ha saputo generare parecchie discussioni dopo la sua presentazione per diversi motivi, a cominciare però dal prezzo: se già Nothing Phone (2) aveva alzato l'asticella partendo da 679€ fino ad arrivare a 849€ per la configurazione più ricca, con questo successore la soglia di ingresso sale ulteriormente, con un listino che inizia proprio da quegli 849€ e arrivando fino a 949€.

Pensare ad uno smartphone Nothing che sfiora i 1000€ sarebbe stato assurdo nel recente passato, eppure ora è realtà e la questione non è certamente di facile archiviazione, perché la concorrenza è composta da nomi con una lunga storia di flagship in questo territorio di prezzo. Scopriamo quindi se il nuovo arrivato ha le carte in regola per stare là in alto nella nostra recensione del Nothing Phone (3).