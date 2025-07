Google sotto accusa: gli editori denunciano l'azienda per AI Overviews, l’UE indaga su possibile abuso

Questa funzione, stando alla posizione degli editori, starebbe avendo un impatto molto negativo sul traffico di visite dei siti web con gli utenti che stanno prediligendo un sistema di ricerca delle informazioni molto più veloce e immediato. Ciò, ovviamente, sta portando ad un netto peggioramento anche dei guadagni per gli stessi siti web.

Quando gli utenti leggono le informazioni direttamente nella pagina di Google, infatti, non cliccano più sui link ai siti originali , causando un forte calo delle visite, questa è la principale accusa degli editori. L'associazione Independent Publishers Alliance sostiene che Google stia usando i contenuti prodotti dagli editori per addestrare la propria intelligenza artificiale e generare i riassunti , senza ottenere un consenso reale.

La posizione di Google

Google ha risposto affermando che la nuova funzione serve a migliorare l'esperienza dell'utente, spingendolo a porre domande più articolate e a cercare contenuti nuovi. L'azienda minimizza anche l'impatto negativo sulle visite ai siti, sostenendo che ci sono molti fattori che influenzano il traffico web e che i dati raccolti finora non sono completi.

La denuncia ha però sollevato grande attenzione da parte dell'Unione Europea, che già in passato ha aperto indagini contro Google per pratiche anticoncorrenziali. Ora, con l'intelligenza artificiale al centro della nuova battaglia, si riapre il dibattito su come proteggere l'informazione indipendente nel mondo digitale.