Effetto Nintendo Switch 2 anche nei display per console: le spedizioni nel 2025 crescono del 200%

L'adozione di nuove tecnologie da parte dei principali produttori e l'attenzione rivolta a soluzioni versatili per ambiti come medicina, mobilità e intrattenimento stanno contribuendo a rafforzare una domanda che, storicamente, è rimasta stabile. Il 2025 potrebbe dunque segnare un cambio di passo strutturale per l'intero comparto: "Le console di gioco come Nintendo Switch 2 continueranno a guidare la crescita delle spedizioni di display industriali per tutto il 2025", ha detto TzuYu Huang, analisti di Omdia. "Allo stesso tempo, i produttori di pannelli rimangono focalizzati sulle tecnologie emergenti per sbloccare nuove applicazioni e opportunità di mercato".

Le spedizioni di display secondo Omdia

Nel 2024, le spedizioni di pannelli display industriali hanno raggiunto quota 281,1 milioni di unità a livello globale. Per il 2025, Omdia prevede un ulteriore aumento fino a 290,6 milioni di unità. La crescita è relativamente contenuta, ma significativa in un mercato solitamente caratterizzato da stabilità. Il segmento "smart home e smart office" rappresenta il 64% delle spedizioni complessive di quest'anno.

Spedizioni globali di display industriali, divise per applicazione, nel periodo 2022-2028; dati in milioni di unità (fonte: Omdia)

Un fattore determinante è stato il debutto della console Nintendo Switch 2, dotata di un display LTPS da 7,9 pollici. Secondo Omdia, il solo segmento dei display per console da gioco supererà i 15 milioni di unità spedite nel 2025, con un incremento del 200% rispetto all'anno precedente.

La crescita, comunque, non è priva di complessità. Le incertezze legate ai dazi doganali hanno spinto alcune aziende della filiera - attive anche nel settore TV e IT - ad anticipare gli ordini nella prima metà del 2025, con la possibilità che la domanda nel terzo trimestre risulti attenuata. Il successo commerciale di Switch 2 sta tuttavia contribuendo a mantenere vivo l'interesse nel settore domestico e professionale.

I principali fornitori di pannelli stanno puntando su tecnologie emergenti per sostenere la domanda. AUO Display Plus, ad esempio, si concentra su soluzioni per segnaletica indoor e outdoor, display medicali 2D/3D, interfacce uomo-macchina e dispositivi per il retail. Tra le tecnologie adottate figurano ChLCD ed EPD per applicazioni specifiche. BOE ha introdotto display AMOLED in dispositivi industriali come bodycam e fotocamere digitali di piccole dimensioni, oltre a sviluppare tecnologie RGBW pensate per colonnine di ricarica EV e segnaletica intelligente. Il gruppo ha anche realizzato progressi significativi nel campo dei display diagnostici, mentre cresce la partnership con Apple: l'azienda cinese ha infatti superato LG per la fornitura dei display dei MacBook.

Innolux sta investendo nei mini LED, in particolare con retroilluminazione diretta o local dimming. La gamma di prodotti include pannelli per droni, intrattenimento in volo, apparecchiature marine e fotocamere digitali. Resta prioritaria la fornitura per i produttori di console da gioco, che trainano la domanda. Tianma ha ampliato la propria presenza nel settore dei display pubblici potenziando la produzione nel sito TM19 Gen 8.6. Le applicazioni target includono pannelli da 27 e 50 pollici per segnaletica, chioschi e slot machine. La società continua inoltre a servire il settore dei veicoli elettrici a due ruote con display tra i 4,2 e i 7 pollici, e investe nel mini LED per applicazioni navali e aeronautiche.

Truly, infine, punta su display AMOLED di piccole dimensioni, destinati a dispositivi come bodycam, e-bike e prodotti a riscaldamento di tabacco. Alcuni dei modelli sviluppati hanno diagonali inferiori al pollice, segno della crescente richiesta di componenti compatti e ad alta efficienza.

Nel complesso, il mercato dei pannelli display industriali sembra insomma beneficiare di una congiuntura favorevole, sospinta dalla domanda consumer e da una crescente diversificazione delle applicazioni. Il successo di Switch 2 rappresenta un esempio emblematico della convergenza tra innovazione tecnologica e impatto sul mercato industriale. Voi che cosa ne pensate? E come vi state trovando con il display della nuova console Nintendo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.