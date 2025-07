BOE supera LG per i display dei MacBook: l'azienda cinese fornirà il 51% dei pannelli LCD nel 2025

Secondo una nuova analisi di Omdia, BOE fornirà il 51% dei pannelli LCD per MacBook nel 2025 , superando per la prima volta LG Display e assumendo un ruolo dominante nella filiera di Apple. Una crescita notevole: nel 2024 la quota di BOE era solo al 39%.

Le previsioni di Omdia per il 2025

Storico fornitore principale Apple, LG Display scenderà al 35% di quota nel 2025, perdendo 9 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il calo è legato alla contrazione degli ordini per MacBook Pro e allo spostamento di parte delle commesse Air verso BOE. In termini assoluti, LG fornirà 8,48 milioni di pannelli, un calo del 12,2% su base annua. Anche Sharp, che resta focalizzata sui pannelli per MacBook Pro da 14,2" e 16,2", soffrirà una domanda più debole: la fornitura prevista scenderà a 3,1 milioni di unità (-20,8% YoY), con una quota di mercato del 14%.

Il grafico illustra gli acquisti annuali di pannelli per notebook da parte di Apple per volume, suddivisi per produttore di pannelli dal 2022 a una previsione per il 2025 (fonte: Omdia)

Il volume complessivo di pannelli MacBook acquistati da Apple nel 2025 è stimato in 22 milioni e 500 mila unità, con una crescita annua contenuta (+1%). Per mitigare l'incertezza legata alle tensioni commerciali USA-Cina, Apple ha trasferito parte della produzione in Vietnam e ha accumulato scorte in anticipo nel Q4 2024 e Q1 2025, favorendo una spinta temporanea.

Secondo Omdia, dal 2026 Apple inizierà la transizione dai pannelli LCD agli OLED per i MacBook, con Samsung Display pronta a entrare nella supply chain. L'arrivo dell'OLED, grazie ai suoi vantaggi in termini di qualità visiva e design più sottile e leggero, cambierà radicalmente l'equilibrio competitivo tra fornitori.

Secondo Omdia, dal 2026 Apple inizierà la transizione dai pannelli LCD agli OLED per i MacBook, con Samsung Display pronta a entrare nella supply chain. L'arrivo dell'OLED, grazie ai suoi vantaggi in termini di qualità visiva e design più sottile e leggero, cambierà radicalmente l'equilibrio competitivo tra fornitori.