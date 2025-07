Perfect Dark ed Everwild si trovavano in un "development hell", dice un giornalista

Secondo quanto riferito dal giornalista Jason Schreier, collaboratore di Bloomberg, Perfect Dark ed Everwild si trovavano in un "development hell", una situazione che spiegherebbe in qualche modo la decisione di cancellare i due progetti.

Frutto di una gestione problematica, di una direzione poco chiara e di elementi della produzione che si rivelano al di sotto delle aspettative, bloccando il progresso dei lavori e spingendo talvolta a ricominciare tutto da capo, un "development hell" spesso non dà scampo al progetto di turno.

La cosa curiosa, tuttavia, è che secondo le fonti di Schreier il nuovo MMORPG sviluppato da ZeniMax, nome in codice Blackbird, non si trovava in uno stato simile. Dunque per quale motivo è stato accantonato?

Il giornalista di Bloomberg ha promesso aggiornamenti a breve, con un rapporto in cui cercherà di rivelare il maggior numero possibile di dettagli sul gioco che gli autori di The Elder Scrolls Online non avevano ancora neppure annunciato, ma che non vedrà mai la luce.