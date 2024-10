Everwild di Rare e Xbox è pronto? Un noto giornalista aggiorna sullo stato dei lavori

Se non vi ricordate bene di che gioco si tratti, ricordiamo che è stato annunciato nel 2019 , ma secondo le voci di corridoio lo sviluppo era ripartito da zero nel 2021. Negli anni sono arrivati pochi indizi sull'esatta natura del gioco, ma secondo quanto sappiamo sarà un prodotto cooperativo.

Microsoft continua ad ampliare il proprio portfolio di IP e marchi videoludici, creando nuovi prodotti con i suoi tanti team interni e con le terze parti che collaborano in esclusiva. Molti giochi sono stati pubblicati o sono in arrivo, ma ve ne sono alcuni che sono un po' spariti sullo sfondo, come Everwild di Rare , previsto per PC e Xbox (al D1 su Game Pass PC e Game Pass Ultimate).

Le ultime novità su Everwild

Ora, il noto giornalista e insider Jez Corden ha commentato lo stato dei lavori del gioco. In un podcast, Corden ha affermato - in traduzione - di aver "sentito che lo sviluppo di Everwild prosegue bene. Hanno definito il loop di gameplay, ora, e dovremmo poter vedere il gioco in futuro."

Ovviamente si tratta solo di un rumor. Non è detto che le informazioni di Corden siano corrette o siano effettivamente aggiornate. Secondo altri rumor è in arrivo un Xbox Partner Show, ma trattandosi di un evento dedicato alle terze parti è probabile che il gioco non sarebbe in ogni caso incluso in tale show, sempre ammesso che effettivamente Rare e Microsoft siano pronti per mostralo al pubblico.

Tra i giochi al centro di recenti rumor vi è anche un remake di Halo.