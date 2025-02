Everwild è ancora in sviluppo presso Rare e sta facendo ottimi progressi, conferma Phil Spencer

In sostanza, Spencer ha ripreso quanto aveva già riferito alcuni mesi fa, quando aveva affermato che il gioco stava procedendo bene, avendolo potuto provare durante una visita presso Rare avvenuta nell'autunno scorso.

All'interno dell'estesa intervista a Phil Spencer che ha caratterizzato il nuovo episodio del podcast di XboxEra, il capo di Microsoft Gaming ha avuto modo di dire qualcosa anche sul titolo in questione, scomparso dalle scene pubbliche ormai da anni ma evidentemente ancora in lavorazione all'interno dello studio britannico.

Annunciato ormai oltre cinque anni fa, di Everwild si sono perse le tracce da tempo, ma il gioco a quanto pare è ancora in sviluppo presso Rare e sta facendo ottimi progressi , secondo quanto riferito da Phil Spencer , che pare abbia avuto modo di visionare una build giocabile di recente.

Una prova recente da parte di Spencer

Parlando delle produzioni interne di Xbox Game Studios, un'attenzione particolare sembra essere riservata proprio ad Everwild, titolo che in molti temono sia ormai sfociato nel vaporware ma che invece esiste ancora e si sta evolvendo.

"Torno a quello che ho detto prima. State of Decay è solo uno dei franchise che adoro, a partire da quello originale, quindi rimane in gioco. Penso che il lavoro che Double Fine sta facendo e il modo in cui Tim (Schafer) sollecita il feedback del team sia fantastico", detto Spencer di alcuni dei team Xbox all'opera.

Poi ha aggiunto "E l'altra cosa che dirò, perché sono stato di recente alla Rare, è che è stato bello vedere il team con Everwild e i progressi che stanno facendo". Dunque Spencer ha ribadito che l'ancora misterioso titolo ad ambientazione fantastica è vivo e procede bene.

"È passato un po' di tempo, siamo stati in grado di dare tempo a questi studi, il che è positivo, e di avere ancora un portafoglio come il nostro, che è un sogno che Matt [Booty] e io abbiamo avuto per molto tempo, quindi è finalmente bello aver raggiunto questo livello", ha spiegato Spencer.

Di recente, un biglietto di auguri da parte di Rare aveva fatto pensare a una possibile presentazione di Everwild nel 2025, ma ancora non c'è stata alcuna conferma al riguardo.