Everwild sarebbe stato cancellato, vittima dei licenziamenti di Xbox

Microsoft per ora non ha condiviso alcun commento riguardo a questo report .

Come vi abbiamo appena segnalato, Microsoft sta dando il via a una serie di licenziamenti che colpiranno anche la divisione videoludica. A questo riguardo, VGC ha condiviso un report secondo il quale Rare sarebbe una delle compagnie colpite e che, come ulteriore conseguenza, il videogioco Everwild da lungo atteso sarebbe stato cancellato .

La situazione di Everwild negli anni

Everwild è un gioco annunciato nel 2019 e ripresentato nel 2020: si tratta di un progetto fumoso, di cui si sapeva poco sin dalla prima presentazione e che negli anni è stato a malapena citato dalla compagnia.

Phil Spencer - capo di Xbox - aveva confermato che il gioco aveva fatto dei progressi, a inizio anno, ma sin dal 2021 si è parlato di svariate difficoltà. Il progetto è stato in sviluppo per oltre 10 anni e l'opera continuava a non trovare una direzione precisa, anche dopo alcuni reboot.

Nel 2021 le fonti di VGC avevano segnalato che il progetto era ripartito da capo e che il veterano Gregg Mayles era a capo: considerando che parliamo di uno dei designer più esperti di Rare, avendo guidato Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Viva Pinata e Sea of Thieves, la speranza era che potesse dare una spinta al progetto. Pare però che non sia stato possibile tenere in piedi Everwild.

Ovviamente per ora questo è solo un report e non informazioni ufficiali, ma parliamo di una fonte nota e quanto segnalato pare credibile. Dovremo vedere se Rare o Xbox commenteranno la situazione.