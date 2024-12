Rare mostrerà qualcosa di Everwild nel 2025? Il biglietto di auguri sembra indicarlo

Ci riferiamo a un indizio estremamente vago, ma in mancanza di informazioni concrete ormai da molto tempo ci dobbiamo attaccare un po' a questi elementi, e il biglietto di auguri recentemente pubblicato da Rare sembra proprio un riferimento a possibili informazioni in arrivo su Everwild nel 2025.

Sono passati anni dall'ultima volta che Everwild è stato mostrato in via ufficiale da Rare, cosa che lo rende un soggetto piuttosto strano da mostrare nel biglietto di auguri di Buon Natale da parte della compagnia, a meno che davvero non ci sia qualcosa di nuovo da mostrare, così come sembra trasparire anche dal testo del messaggio.

Ovviamente si tratta solo di una possibile interpretazione su un messaggio che risulta comunque molto generico, ma considerando che Rare avrebbe potuto utilizzare Sea of Thieves come soggetto del post e ha invece scelto Everwild, vogliamo prenderlo come una sorta di segno.