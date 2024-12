Nintendo Switch 2 rivela i connettori per i Joy-Con in un nuovo, presunto leak

Nello scatto è visibile la porta laterale a cui i Joy-Con dovrebbero connettersi , anche se non è chiaro dove siano posizionati i magneti che dovranno reggere in maniera salda i dispositivi al corpo centrale della piattaforma.

La fonte originale dell'immagine è il profilo di un "giornalista sotto copertura" alla ricerca di informazioni sulla prossima console Nintendo , il che ha decisamente il sapore di un falso, ma ciò che si vede nella foto sembra coerente con le varie custodie per Switch 2 che abbiamo visto negli ultimi giorni.

Un nuovo, presunto leak di Nintendo Switch 2 consiste in una foto che rivela il design dei connettori per i Joy-Con , che stando a rumor sempre più insistenti si agganceranno al corpo principale tramite un sistema magnetico.

Un annuncio ufficiale al più presto

Sebbene esista la concreta possibilità che la foto qui sotto sia stata generata con l'intelligenza artificiale (anche se poi, come prova, sono state fornite le altre due immagini che si vedono nel post), non c'è dubbio che i presunti leak riguardanti Nintendo Switch 2 si stanno moltiplicando e dunque l'annuncio della nuova console deve arrivare il prima possibile.

Il rischio per Nintendo, infatti, è che le informazioni più importanti di Switch 2 vengano (o siano già state) trafugate in anticipo, depotenziando il valore di un reveal ufficiale che immaginiamo non arriverà più tardi di gennaio.

Non resta dunque che attendere l'inizio del nuovo anno e prepararsi all'annuncio, anche per capire cosa ci sia di vero nelle voci circolate finora.