16

Battlefield punta a diventare una serie a cadenza annuale, riferisce un analista

Il noto analista Michael Pachter sostiene di aver parlato con Byron Beede, general manager della serie Battlefield, il quale gli avrebbe riferito il desiderio di far diventare il gioco un appuntamento annuale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/08/2025
Uno dei personaggi di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

Stando a quanto riferito dall'analista Michael Pachter, Battlefield punta a diventare una serie a cadenza annuale: un obiettivo che il franchise prodotto da Electronic Arts vorrebbe raggiungere da qui a cinque o sei anni.

Pachter sostiene di aver ricevuto queste informazioni direttamente dal general manager di Battlefield, Byron Beede, che gli avrebbe detto di un piano per avere tre diversi studi al lavoro sulla saga, così da consolidare un ciclo produttivo di tre anni e arrivare appunto a una cadenza annuale.

Si tratterebbe della stessa strategia che Activision utilizza per Call of Duty ormai da parecchio, e che finora si è rivelata estremamente efficace dal punto di vista delle tempistiche, nonostante alcune decisioni dietro le quinte abbiano talvolta cambiato i piani in corsa.

La seconda open beta di Battlefield 6 è partita alla grande su Steam, con quasi 300.000 giocatori La seconda open beta di Battlefield 6 è partita alla grande su Steam, con quasi 300.000 giocatori

Pachter ha sottolineato che un approccio simile applicato alla serie di Battlefield richiederebbe ovviamente un lungo periodo di preparazione, ed è per questo che l'analista ha parlato di un piano che non sarà pronto prima di cinque o sei anni.

Nel frattempo, i numeri parlano chiaro

Qualunque cosa riservi il futuro a Battlefield, per il momento è il caso di concentrarsi sul presente e sugli straordinari numeri della beta, che fanno pensare a un lancio di grande successo il prossimo 10 ottobre.

Secondo l'ex presidente di Blizzard Battlefield 6 schiaccerà Call of Duty: Black Ops 7, mentre Vince Zampella è convinto che i due giochi non si fanno la guerra e sono in realtà complementari. Voi come la vedete?

#Rumor
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Battlefield punta a diventare una serie a cadenza annuale, riferisce un analista