Battlefield 6 dà il via alla prova gratuita del multiplayer su PC e console: date e come partecipare

Oggi EA e i Battlefield Studios hanno dato inizio alla prova gratuita del multiplayer di Battlefield 6, con i giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S che potranno affrontare una selezione di contenuti multigiocatore per una settimana.

Per la precisione, l'iniziativa è già disponibile da ora e terminerà alle 13:00 italiane di martedì 2 dicembre. Questa versione include cinque modalità multiplayer, tra cui Conquista e Sfondamento, e tre mappe, incluse Eastwood e Blackwell Fields, introdotte di recente con la Stagione 1.