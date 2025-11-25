Battlefield 6 dà il via alla prova gratuita del multiplayer su PC e console: date e come partecipare

Oggi EA e i Battlefield Studios hanno dato inizio alla prova gratuita del multiplayer di Battlefield 6, con i giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S che potranno affrontare una selezione di contenuti multigiocatore per una settimana.
Per la precisione, l'iniziativa è già disponibile da ora e terminerà alle 13:00 italiane di martedì 2 dicembre. Questa versione include cinque modalità multiplayer, tra cui Conquista e Sfondamento, e tre mappe, incluse Eastwood e Blackwell Fields, introdotte di recente con la Stagione 1.
Come partecipare alla prova gratuita
Per prendere parte alla prova gratuita è necessario scaricare il free-to-play Battlefield: REDSEC dal PlayStation Store, Xbox Store o Steam. Una volta avviato, sarà possibile accedere alla selezione di contenuti multiplayer già citata, oltre alla modalità battle royale. Se state già giocando a REDSEC, tutti i vostri progressi - compresi rango, oggetti sbloccati e altro - verranno mantenuti anche durante la prova gratuita.
Si tratta sicuramente di un'ottima occasione per provare con mano il nuovo capitolo della serie e, in caso di riscontro positivo, magari sfruttare qualche promozione del Black Friday per acquistarlo a prezzo ridotto. A questo proposito, segnaliamo che al momento il gioco è scontato del 15% su tutte le piattaforme: il prezzo è di 67,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S e di 59,49 euro su Steam.